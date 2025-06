Commento al Vangelo di oggi 25 giugno 2025 | Mt 7,15-20

In un mondo spesso ingannevole, il Vangelo di oggi ci invita a discernere tra vero e falso, tra chi agisce con cuore genuino e chi si maschera da innocente per ingannare. La presenza di falsi profeti, come lupi travestiti da pecore, richiede vigilanza e saggezza nel riconoscere i frutti autentici della fede. Iniziamo questa giornata con la consapevolezza che solo attraverso i nostri atteggiamenti e azioni possiamo distinguere il bene dal male e vivere secondo la volontĂ divina.

Meditiamo il Vangelo del 25 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  Dal vangelo di oggi:«Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete». Mercoledì della XII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Matteo.

