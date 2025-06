Come sta il piccolo Adam il bambino arrivato da Gaza al Niguarda di Milano

Come sta il piccolo Adam, il bambino arrivato da Gaza al Niguarda di Milano? Sta bene e affronta con coraggio e determinazione ogni fase del suo percorso di cura. Dopo aver perso tutti i suoi dieci fratelli in un terribile raid israeliano, Adam si sta rimettendo in piedi grazie all’affetto e alle cure specializzate del personale medico milanese. La sua forza e il suo sorriso sono un esempio di speranza e resilienza, mentre continua a lottare giorno dopo giorno.

