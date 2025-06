Come sciogliere i nodi con Washington Le priorità di Rutte all’Aja

In un contesto internazionale sempre più complesso, Mark Rutte mette da parte i mal di pancia spagnoli per concentrarsi su una sfida più grande: rafforzare il rapporto con gli Stati Uniti e delineare il futuro della NATO. Con le priorità di spesa per la difesa in primo piano, l'Aja diventa il palcoscenico di decisioni cruciali che potrebbero plasmare la geopolitica globale. Ma come sciogliere i nodi di questa intricata matassa diplomatica?

I mal di pancia spagnoli non preoccupano Mark Rutte, che invece è concentrato sul rapporto con gli Usa, sui prossimi passi da compiere alla voce spese per la difesa e, quindi, sul futuro prossimo della Nato. Il segretario generale, aprendo all’Aja la riunione del Consiglio Nord Atlantico a livello di Capi di Stato e di governo, offre la traccia di questa due giorni, sia come cronoprogramma interno (riprendendo il concetto meloniano di Si vis pacem, para bellum ), sia come segnale ai detrattori della Nato che in queste ore provano ad usare i conflitti in corso per destabilizzare il vecchio continente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come sciogliere i nodi con Washington. Le priorità di Rutte all’Aja

