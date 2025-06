Come Ralph Fiennes ha trasformato e scolpito il suo fisico per 28 anni dopo

Ralph Fiennes ha dimostrato che la dedizione e la disciplina possono scolpire un corpo da vero protagonista. Negli ultimi 28 anni, grazie alla guida del suo esperto trainer Dan Avasilcai, ex bodybuilder, l’attore britannico ha trasformato il suo fisico, rendendolo sorprendentemente tonico e scolpito. Un esempio di costanza e passione, Ralph si conferma non solo come attore di talento, ma anche come modello di ispirazione per chi sogna di mantenere la forma nel tempo.

Ralph Fiennes è in grande spolvero ultimamente. Non solo è considerato il miglior attore britannico, ma ha recitato in film di grande successo ( Conclave, Macbeth, Itaca - Il ritorno ) e sfoggia un fisico scultoreo. Il suo ultimo ruolo è quello del misterioso Dr Kelson, personaggio sanguinario e amante dei teschi, in 28 anni dopo. Dietro il fisico scolpito di Ralph Fiennes c'è la guida discreta ma determinante di Dan Avasilcai, ex bodybuilder e wrestler con un quarto di secolo di esperienza alla Muscle Works Gym di Bethnal Green. I due si sono conosciuti dieci anni fa grazie a un amico comune e, fin dal primo incontro, è scattata un'intesa spontanea.

