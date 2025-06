Come proteggere le zampe del cane dall'asfalto bollente | gli orari delle uscite e cosa fare in caso di ustione

Le alte temperature estive rappresentano una sfida per i nostri amici a quattro zampe, specialmente per le loro delicate zampe. Scegliere gli orari giusti e conoscere le tecniche di prevenzione sono fondamentali per garantire loro sicurezza e comfort. In questo articolo, scoprirai come proteggere efficacemente le zampe del cane dall’asfalto bollente e cosa fare prontamente in caso di ustione, perché il benessere del tuo cucciolo merita attenzione e cura.

In estate l’asfalto può ustionare le zampe del cane. Per evitarlo, meglio uscire al mattino presto o la sera tardi e seguire la regola dei 7 secondi per testare la temperatura del suolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

