Come posso aiutare la mia bambina a superare la timidezza?

Buongiorno, aiutare una bambina timida a esprimersi con fiducia è un percorso delicato ma molto gratificante. La timidezza può essere superata con pazienza, ascolto e strategie che valorizzino le sue qualità uniche. Con il giusto supporto, la vostra piccola potrà scoprire il suo coraggio di condividere emozioni e pensieri, trasformando la sua riservatezza in una forza. Ecco alcuni consigli pratici per accompagnarla in questo cammino di crescita.

Buongiorno dottoressa, ho una bambina di sei anni molto timida che, rispetto agli altri suoi compagni di classe, rimane in disparte. È molto attenta a quello che succede intorno a lei, ma non partecipa: preferisce rimanere in disparte (magari facendo “l’aiutante” di qualche compagna), ma senza intervenire direttamente. Anche la maestra mi ha detto che quando cantano tutti insieme, lei rimane zitta. Quando è da sola a casa, però, la sento cantare quelle stesse canzoni che ha imparato a scuola! Come posso aiutarla a uscire dal guscio? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Come posso aiutare la mia bambina a superare la timidezza?”

