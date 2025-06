Come posso aiutare la mia bambina a superare la timidezza?

Buongiorno, affrontare la timidezza nei bambini può sembrare una sfida, ma con pazienza e strategie mirate si possono favorire la fiducia e l’autonomia della vostra piccola. È importante creare un ambiente rassicurante, incoraggiarla a esprimersi senza pressioni e valorizzare ogni suo piccolo progresso. Ricordate che ogni passo avanti è un traguardo, e il vostro supporto sarà fondamentale nel suo percorso di crescita. Ecco alcuni consigli pratici per aiutarla a superare questa fase.

Buongiorno dottoressa, ho una bambina di sei anni molto timida che, rispetto agli altri suoi compagni di classe, rimane in disparte. È molto attenta a quello che succede intorno a lei, ma non partecipa: preferisce rimanere in disparte (magari facendo "l'aiutante" di qualche compagna), ma senza intervenire direttamente. Anche la maestra mi ha detto che quando cantano tutti insieme, lei rimane zitta. Quando è da sola a casa, però, la sento cantare quelle stesse canzoni che ha imparato a scuola! Come posso aiutarla a uscire dal guscio? Grazie mille

