Com'è possibile che il dipendente che ha chiesto 80mila euro di risarcimento avesse duemila ore di ferie da smaltire

È sorprendente scoprire che un dipendente abbia richiesto 80.000 euro di risarcimento nonostante avesse accumulato duemila ore di ferie non usufruite. Un caso emblematico che solleva importanti questioni sul rispetto dei diritti alle ferie e le responsabilità aziendali. Secondo gli esperti, il diritto alle ferie deve essere rispettato e goduto, non lasciato accumulare per eventuali richieste di risarcimento. Ma cosa succede quando un lavoratore sceglie volontariamente di non riposare? Continua a leggere...

L'esperto: "Il diritto alle ferie è fondamentale e va goduto, non accumulato per farsi pagare: duemila ore di ferie devono far scattare un allarme. L'azienda non è tenuta a pagare l'indennità per riposi non smaltiti se prova che il lavoratore ha scelto volontariamente di non riposare, pur essendo stato messo in condizione di farlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ferie - duemila - possibile - dipendente

Duemila ore di ferie non smaltite, ex dipendente in pensione fa ricorso a Varese: “Mi spettano 80mila euro” - Un ex dirigente della Provincia di Varese in pensione si rivolge al Tribunale chiedendo oltre 80.000 euro per quasi duemila ore di ferie non godute, sollevando un dibattito sulla gestione delle ferie e sui diritti dei lavoratori in pensione.

Una richiesta da 80.270 mila euro per quasi duemila ore di ferie non godute Ma la Provincia di Varese non ci sta: “Non sono state smaltite per scelta volontaria del dipendente” Vai su Facebook

Com'è possibile che il dipendente che ha chiesto 80mila euro di risarcimento avesse duemila ore di ferie da smaltire; Duemila ore di ferie mai godute: ex dipendente fa causa alla Provincia per 80mila euro; Duemila ore di ferie non godute, ex dipendente chiede 80mila euro alla Provincia di Varese.

Com’è possibile che il dipendente che ha chiesto 80mila euro di risarcimento avesse duemila ore di ferie da smaltire - L'esperto: "Il diritto alle ferie è fondamentale e va goduto, non accumulato per farsi pagare: duemila ore di ferie devono far scattare un allarme ... Lo riporta fanpage.it

Duemila ore di ferie non smaltite, ex dipendente in pensione fa ricorso a Varese: “Mi spettano 80mila euro” - 270 mila euro per quasi duemila ore di ferie non godute: è la richiesta presentata al Tribunale di Varese da un ex dirigente della ... Riporta fanpage.it