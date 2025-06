Come l’affare Higuain ma al contrario | Il Napoli fa piangere la Juve | preso il pezzo da 90 bianconero

Come l’affare Higuain, ma al contrario: il Napoli potrebbe ora portare a casa un pezzo pregiato della Juventus, lasciando i tifosi azzurri con il fiato sospeso e il cuore in tumulto. Un’operazione che, se realizzata, ribalterebbe le sorti di una rivalità storica, facendo sognare i supporters partenopei e piangere i bianconeri. Ma quali sono le mosse in campo? Scopriamo insieme il possibile colpo che scuote il calcio italiano.

Un incubo a parti invertite. Il Napoli potrebbe portare in Campania un pezzo pregiato della Juventus. Mai 90 milioni di euro furono più amari, indigesti, per il Napoli. Quel 26 luglio 2016 sembra quasi un incubo, un brutto sogno dal quale nessun tifoso azzurro si riusciva a svegliare. La bandiera, il giocatore simbolo, l'uomo dei record era passato ai rivali in uno schiocco di dita. Anzi una "semplice" firma era bastata per vederlo giocare in bianconero. Ci riferiamo a uno degli affari calcistici più rumorosi dell'ultimo decennio, quello che vide passare Gonzalo Higuain dal Napoli di Aurelio De Laurentiis alla Juventus.

