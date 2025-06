Come è morto Alvaro Vitali | l’amico regista Claudio Di Napoli racconta gli ultimi istanti di vita

Alvaro Vitali, leggendario attore italiano, ci lascia all’età di 75 anni, ma le cause della sua morte sono ancora avvolte nel mistero. Claudio Di Napoli, suo caro amico e regista, rivela i momenti finali di vita dell’attore, smentendo le versioni ufficiali e condividendo dettagli sconosciuti. Vitali, stanco dell’ospedale, desiderava solo tornare a casa, ma cosa è realmente accaduto in quegli ultimi istanti? La verità potrebbe sorprendere tutti.

“Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite. Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida”. Così a Fanpage Claudio Di Napoli, regista e amico intimo di Alvaro Vitali, rompe il silenzio sulla vera causa della morte del celebre attore, scomparso il 24 giugno a 75 anni. Voleva tornare a casa: “Non ne poteva più dell’ospedale”. Ricoverato da due settimane per una broncopolmonite, Alvaro Vitali aveva deciso di dimettersi contro il parere dei medici. A raccontarlo è ancora Di Napoli: “Ogni giorno mi ripeteva: ‘Domani mi inc*** e firmo’. E alla fine lo ha fatto. Ieri, appena ho saputo che aveva lasciato l’ospedale, l’ho chiamato e mi sono arrabbiato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it