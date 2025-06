comau lancia myco una famiglia di sei robot collaborativi

Con il lancio della nuova famiglia di robot MyCo, Comau ridefinisce il futuro dell’automazione collaborativa, offrendo soluzioni innovative e accessibili che uniscono sicurezza, versatilità e semplicità d’uso. Questi sei cobot leggeri, con capacità di carico da 3 a 15 kg, sono pronti a rivoluzionare i processi industriali di tutto il mondo, rendendo più smart e competitive le aziende di ogni settore.

Comau annuncia il lancio mondiale di MyCo, la sua nuova famiglia di robot collaborativi, in occasione di Automatica 2025 (24-27 giugno) a Monaco, in Germania. Sono sei diversi modelli di cobot leggeri, con capacità di carico da 3 a 15 chilogrammi, progettati per soddisfare la crescente domanda globale di automazione collaborativa versatile, sicura e facile da usare, già disponibili in commercio. "Con il lancio della nuova famiglia di robot MyCo, Comau compie un altro passo concreto nell'accelerazione della sua strategia di diversificazione - sottolinea Stefania Ferrero, Chief Marketing Officer di Comau -.