Coltiva marijuana in casa | sequestrati 4 chili di foglie essiccate

In un blitz sorprendente ad Ardea, i carabinieri hanno sequestrato ben 4 chili di foglie di marijuana essiccate e arrestato un giovane di 25 anni per coltivazione e spaccio di droga. Un’operazione nell’ambito di un più ampio servizio di repressione, che dimostra come le forze dell’ordine siano costantemente sulle tracce di attività illecite. La lotta alla droga continua, con risultati concreti a tutela della comunità .

