Colpo di scena ne I Simpson | muore uno dei protagonisti

Un avvenimento che ha sconvolto i fan di tutto il mondo: nella prossima stagione de I Simpson, qualcosa di inaspettato e clamoroso potrebbe cambiare per sempre le sorti di Springfield. La serie, ormai cult, si prepara a sorprenderci ancora una volta, lasciando tutti con il fiato sospeso. Se vuoi scoprire come si svilupperà questa incredibile svolta, continua a leggere...

Inatteso e clamoroso colpo di scena ne I Simpson, la celebre serie animata statunitense in onda in Italia ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Italia 1. Nella nuova stagione (sarà la 36°) si scoprirà della morte di uno dei protagonisti della famiglia “gialla” più bizzarra di sempre. Se non volete spoiler la vostra lettura deve fermarsi qui. La morte di Marge Simpson. L’episodio conclusivo, dal titolo Estranger Things (Le cose più strane), rivela la scomparsa di Marge Simpson, moglie di Homer e madre dei tre figli Bart, Lisa e Maggie. La puntata è incentrata proprio su Bart e Lisa e le preoccupazioni della loro madre, che si chiede se i due fratelli riusciranno a mantenere un legame forte e stretto anche da adulti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Colpo di scena ne I Simpson: muore uno dei protagonisti

