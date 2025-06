COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO | UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI

In un’incredibile svolta, Boss in Incognito cambia volto e sorprende tutti: al posto di Max Giusti, ora in esclusiva su Canale 5, arriva una protagonista inaspettata. La Rai ha scelto un'icona tutta al femminile per condurre il popolare docu-reality dedicato al mondo imprenditoriale. Elettra Lamborghini, erede di un impero e regina delle classifiche, si prepara a rivoluzionare il format e catturare l’attenzione di milioni di telespettatori, segnando un nuovo capitolo di questa avvincente trasmissione.

Un vero e proprio colpo di scena. I vertici Rai hanno scelto un notissimo volto femminile per sostituire Max Giusti, passato in esclusiva a Canale 5, alla conduzione di Boss in Incognito. Si era parlato di Gabriele Corsi e di Nicola Savino in pole position per condurre il docu-reality di Rai2 dedicato al mondo imprenditoriale e invece è stato scelto un volto a sorpresa. Ci pensa Affari Italiani a svelarne l’identità: Elettra Lamborghini, erede della celebra dinastia automobilista e popstar di successo. Sarà lei il volto e la voce narrante di ogni puntata. Importante novità è infatti lo sdoppiamento dei ruoli: Giusti era sia conduttore che protagonista di ogni puntata, travestendosi e truccandosi per calarsi nei panni del boss in incognito. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO: UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI

In questa notizia si parla di: colpo - scena - boss - incognito

Colpo Di Scena All’Isola Dei Famosi: Il Naufrago Misterioso Che Sconvolge Il Reality! - Un colpo di scena improvviso all’Isola dei Famosi: un naufrago misterioso sta per fare il suo ingresso, sconvolgendo il cast e le dinamiche dello show.

Mauro Mastrototaro si finge un operaio di Molfetta a Boss in incognito su Rai 2; Ultima serata di “Boss in incognito” con Max Giusti. Colpo di scena: il titolare viene riconosciuto; 24 marzo 1994: Enrico Incognito, ucciso dalla famiglia perché aveva deciso di collaborare con la giustizia.

Boss in incognito: anticipazioni, puntate, ultima serata |iO Donna - Colpo di scena: il titolare viene riconosciuto Su Rai 2 l'imprenditore che si camuffa tra i suoi dipendenti è Michele Zanella di “O bag”. Come scrive iodonna.it

BOSS IN INCOGNITO 2023, RICCARDO PEZZALI/ Diretta: capo Profunghi commuove dipendenti - IlSussidiario.net - momenti particolari ed intere puntate di Boss in incognito che continua ad emozionare e a regalare colpi di scena. Si legge su ilsussidiario.net