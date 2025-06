COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO | UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI

Un colpo di scena da lasciare senza fiato: ecco come la Rai ha deciso di rivoluzionare Boss in Incognito, sostituendo Max Giusti con una figura completamente inaspettata. Dopo voci su Gabriele Corsi e Nicola Savino, il destino ha riservato una sorpresa esclusiva, svelata da Affari Italiani. La protagonista scelta per condurre il celebre reality sul mondo imprenditoriale è... Elettra Lamborghini, erede di un impero musicale e imprenditoriale, pronta a portare un tocco di novità e brio nel programma.

