colpi di calciomercato tutte le squadre in campo

Il calciomercato si infiamma: tutte le squadre sono pronte a svelare le carte, mentre il countdown per la stagione 2025/26 si avvicina. Anche nel cuore di Prato e provincia, le società non stanno a guardare. In Prima Categoria, Maliseti Seano dà il via alle conferme, rafforzando la squadra per un torneo che promette spettacolo e battaglie all’ultimo punto. La speranza è che questa strategia porti lontano...

Il 1 luglio è sempre più vicino: anche se mancano mesi all'inizio dei campionati, la stagione 202526 inizierà ufficialmente martedì prossimo e le società di Prato e provincia sono più che mai attive sul mercato. Partendo dalla Prima Categoria, per il Maliseti Seano è tempo di conferme: dopo aver annunciato la permanenza di mister Jacopo Masi, il club ha comunicato nelle scorse ore che anche il vice-capitano Samuele Breschi continuerà a far parte dell'organico. Non seguirà invece lo Jolo in Promozione Francesco Bettazzi: il giocatore, tra i protagonisti della scorsa annata, ha lasciato il club presieduto da Gianrico Antoni per rimanere in Prima ed accettare l'offerta dell'AM Aglianese (con il sodalizio neroverde che ne ha comunicato l'arrivo proprio due giorni fa).

La sessione di calciomercato femminile non è ancora entrata nel vivo, ma in Serie A femminile alcune squadra hanno già piazzato alcuni colpi. Ecco nel dettaglio tutti i movimenti in entrata e in uscita delle squadre della massima serie del campionato itali

