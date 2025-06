Colori pastello dettagli couture di ispirazione heritage e un’anima sostenibile Le sneakers in canvas sono il must - comodissimo e sofisticato - dell’estate 2025

a nuove nuance come il lavanda e l’azzurro polvere, per un look fresco e sofisticato. Le sneakers in canvas diventano così il must-have di stagione, pronti a trasformare ogni outfit con un tocco di eleganza sostenibile e un’anima heritage. Per un’estate all’insegna della libertà e dello stile, lasciatevi conquistare da queste icone di comfort e charme che non passano mai di moda.

M orbide, minimaliste, sempre indiscutibilmente chic. Le sneakers in tela di cotone sono un manifesto di libertà, movimento e stile. Leggere e resistenti, sostenibili e iper-versatili. Sono le scarpe sportive da donna perfette per conquistare a lunghi passi l’estate 2025. Sneaker in estate: 5 outfit da copiare pratici ed eleganti X La versione più aggiornata? Invoca la tela in tonalità pastello, come il giallo e il rosa pallido, oltre all’azzurro délavé del jeans chiaro. Poi ci sono ovviamente le intramontabili sfumature di bianco, dall’off-white al panna fino all’avorio e all’ecrù. Si rinnovano con dettagli couture e twist moderni, in linea con i fashion diktat attuali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Colori pastello, dettagli couture di ispirazione heritage e un’anima sostenibile. Le sneakers in canvas sono il must - comodissimo e sofisticato - dell’estate 2025

