Colombia frana travolge una cittadina | decine di sfollati e accessi bloccati

Una devastante frana ha devastato il quartiere El Pinar, tra Medellín e Bello, in Colombia, lasciando dietro di sé distruzione e gran numero di sfollati. Le operazioni di soccorso sono difficili e tese, mentre si temono ulteriori smottamenti. La comunità è in guerra con il tempo, sperando in un intervento rapido e efficace. In questo contesto di emergenza, la solidarietà e l’attenzione internazionale sono più cruciali che mai.

Una frana ha colpito il quartiere El Pinar, tra Medellín e Bello, in Colombia, distruggendo abitazioni e causando decine di sfollati. I vigili del fuoco stanno affrontando condizioni estreme per raggiungere l'area, mentre il rischio di nuovi smottamenti resta alto. Otto i corpi recuperati finora. Le autorità hanno avviato evacuazioni preventive e fornito assistenza alle famiglie colpite.

