Cologne ritrovato il cadavere di un uomo | indagini in corso

Un inquietante ritrovamento scuote la cittadina questa mattina: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un’area verde di via Cappuccini. Le indagini sono in corso per chiarire l’identità della vittima e le circostanze del decesso, mentre la comunità si interroga sul motivo di questo tragico episodio. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Tragico ritrovamento nella mattinata di oggi, mercoledì 25 giugno: intorno alle 11.30, il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nei pressi di via Cappuccini, dove c'è un'area verde. Al momento, restano avvolti nel mistero sia l’identità della vittima sia le cause del decesso. Le forze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cologne, cadavere di un uomo trovato ai piedi Monte Orfano: morto da diversi giorni. Choc nel Bresciano - Un inquietante ritrovamento scuote Cologne, nel Brescia. Questa mattina, ai piedi del Monte Orfano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un'area boschiva, deceduto da giorni.

