Cologne cadavere di un uomo trovato ai piedi Monte Orfano | morto da diversi giorni Choc nel Bresciano

Un inquietante ritrovamento scuote Cologne, nel Brescia. Questa mattina, ai piedi del Monte Orfano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un’area boschiva, deceduto da giorni. Le prime irregolarità suggeriscono cause non naturali, lasciando spazio a numerosi interrogativi. La comunità è sotto shock e le autorità sono al lavoro per fare luce su questa vicenda misteriosa, che si aggiunge a un enigma ancora tutto da risolvere.

Cologne (Brescia), 25 giugno 2025 – Tragico ritrovamento questa mattina a Cologne, in località via Cappuccini, ai piedi del Monte Orfano. Intorno alle 11.30, in un’area boschiva non lontana da un ristorante, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo, deceduto da diversi giorni. Le prime indiscrezioni escluderebbero la morte per cause naturali, ma al momento le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, insieme a quelli della Compagnia di Chiari e della Stazione di Cologne, supportati dagli esperti della scientifica che stanno effettuando i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cologne, cadavere di un uomo trovato ai piedi Monte Orfano: morto da diversi giorni. Choc nel Bresciano

In questa notizia si parla di: cologne - uomo - piedi - monte

