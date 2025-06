Collisioni Festival 2025 con Sfera Ebbasta Irama Gigi D’Agostino

Manca ormai pochissimo all’attesissimo Collisioni Festival 2025, un evento che trasformerà Alba nel centro pulsante della musica italiana e internazionale. Quattro serate imperdibili, dal 4 al 13 luglio, con grandi artisti come Sfera Ebbasta, Irama e Gigi D'Agostino pronti a infiammare il palco. Preparati a vivere un’esperienza unica: la musica, l’energia e le emozioni ti aspettano tra le strade di questa splendida città!

Manca poco piu? di una settimana a Collisioni 2025 che per quattro serate trasformera? la citta? di Alba nel cuore pulsante della scena musicale italiana e internazionale. Manca poco piu? di una settimana all’edizione numero 17 di Collisioni che per quattro serate – da venerdi? 4 luglio a domenica 13 luglio – trasformera? la citta? di Alba nel cuore pulsante della scena musicale italiana e internazionale, con un programma che promette un lungo viaggio fra scenari e universi musicali diversi, com’e? nello spirito di Collisioni. Tornano le date internazionali, con una line-up d’eccezione sul palco di piazza Medford tra grandi nomi e giovani promesse, fino agli ospiti di fama mondiale che sapranno emozionare e far divertire decine di migliaia di spettatori, compresi i giovanissimi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Collisioni Festival 2025 con Sfera Ebbasta, Irama, Gigi D’Agostino

In questa notizia si parla di: collisioni - festival - sfera - ebbasta

Dal 4 al 13 luglio, in line up Roberto Molinaro e Gigi D’Agostino, Les Votives e Thirty Seconds To Mars, Sayf e Irama, Promessa, Nabi, Kid Yugi e Sfera Ebbasta. Vai su Facebook

Collisioni Festival 2025 con Sfera Ebbasta, Irama, Gigi D’Agostino; Collisioni 2025 riparte con prezzi popolari e attenzione ai giovani: quattro giornate di festival in piazza Medford ad Alba; Tutto pronto per Collisioni 2025: si comincia il 4 luglio con Gigi D'Agostino.

Collisioni 2025 riparte con prezzi popolari e attenzione ai giovani: quattro giornate di festival in piazza Medford ad Alba - Dal 4 al 13 luglio, in line up Roberto Molinaro e Gigi d’Agostino, Les Votives e Thirty Seconds To Mars, Sayf e Irama, Promessa, Nabi, Kid Yugi e Sfera Ebbasta ... targatocn.it scrive

Collisioni 2025 ad Alba: ospiti e biglietti - Notizie Musica - Nel cuore delle Langhe, ad Alba, ritorna il Collisioni Festival 2025, un evento che promette di essere uno dei più attesi dell’estate italiana. Come scrive notiziemusica.it