Collision | Jake Gyllenhaal nel nuovo thriller Amazon tratto da un racconto di Don Winslow

Amazon ha acquisito i diritti del racconto Collision di Don Winslow: Jake Gyllenhaal sarà protagonista e produttore dell'adattamento cinematografico. Amazon Studios ha acquisito i diritti cinematografici di Collision, uno dei racconti della nuova raccolta di Don Winslow intitolata The Final Score, in arrivo il prossimo autunno. Il progetto vedrà Jake Gyllenhaal protagonista assoluto e anche coinvolto come produttore, insieme al socio Josh McLaughlin di Nine Stories e a Shane Salerno per The Story Factory. Trama e cast di Collision di Don Winslow Collision segue la storia intensa e drammatica di un uomo apparentemente realizzato, marito e padre affettuoso, la cui vita prende una svolta irreparabile dopo un tragico errore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it