Collegamento stradale Caserta-Benevento a 4 corsie Barone | La Lega mantiene gli impegni

Collegamento stradale Caserta-Benevento a 4 corsie Barone

La promessa di una viabilità più efficiente diventa realtà grazie all'impegno della Lega. La conferma del reinserimento della strada Caserta-Benevento tra i progetti chiave nel contratto di programma Mit-Anas 2025 dimostra che le parole si traducono in azioni concrete, riflettendo l'attenzione del ministro Salvini per la Campania e il Sannio. Questa novità rappresenta un passo avanti decisivo per lo sviluppo e la mobilità locale.

"La Lega mantiene gli impegni. Il reinserimento della realizzazione della Caserta-Benevento nell'aggiornamento al contratto di programma Mit-Anas 2025 è la prova concreta dell'attenzione del ministro Salvini per la Campania e per il Sannio". A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

