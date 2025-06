Colleferro Successo annunciato e confermato per la 3^ Edizione di Tutti In Sella! al Bosco di Paliano

Un entusiasmo contagioso ha caratterizzato la terza edizione di “Tutti In Sella!” al Bosco di Paliano, confermando il suo ruolo come evento imperdibile per appassionati e famiglie. La giornata ha visto protagonisti sidecar spettacolari e un pubblico entusiasta, che ha reso questa manifestazione un vero trionfo di divertimento e inclusività. Un risultato che premia l’impegno degli organizzatori e promette grandi novità per le future edizioni.

Cronache Cittadine COLLEFERRO PALIANO (Eledina Lorenzon) – Successo confermato per la 3^ edizione di Tutti In Sella!, raduno di sidecar inclusivo, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Successo annunciato e confermato per la 3^ Edizione di “Tutti In Sella!” al Bosco di Paliano

In questa notizia si parla di: colleferro - successo - confermato - edizione

Colleferro Scalo. “All Inclusive”. Successo oltre ogni aspettativa per il pranzo di beneficenza organizzato da Anfass a sostegno del Progetto “Divento Grande” - A Colleferro Scalo, la solidarietà ha preso vita con un pranzo di beneficenza che ha superato ogni aspettativa.

Dopo aver vinto la categoria Under 19 Regionale, mister Passerini è stato confermato alla guida della Juniores della Boreale Asd in Élite Vai su Facebook

Colleferro: ufficiale, Daniele Lucidi confermato alla guida dei classe 2011; Colleferro. Successo annunciato e confermato per il “Concerto di Primavera” degli allievi dell’Accademia Musicale “Ars Nova”; Colleferro Scalo si prepara ad accogliere la terza edizione di “Calici dell’Antico Borgo”.

Colleferro, mister Scaricamazza confermato per la prossima stagione - Il tecnico del Colleferro Stefano Scaricamazza è stato confermato anche per la prossima stagione. Si legge su romatoday.it

Vega, 9 su 9: nuovo successo del razzo dell'Avio di Colleferro, in orbita il Sentinel 2B. In aprile in Borsa - Il Messaggero - Di nuovo pugni al cielo, brindisi e applausi a Colleferro e Kourou, nello spazioporto della Guyana francese: anche il nono lancio del razzo Vega è avvenuto rispettando alla perfezione la missione ... Riporta ilmessaggero.it