Colleferro assemblea dei cittadini di Via Traiana Basta con i camion diretti alla cava

che da anni solleva preoccupazioni e richieste di intervento, portando alla luce un bisogno urgente di tutela e cambiamento. I cittadini di Colleferro e della Zona del Murillo si sono riuniti in un’assemblea partecipata per chiedere a gran voce soluzioni concrete: basta con il passaggio indiscriminato di camion che mettono a rischio sicurezza e qualità della vita. È finalmente arrivato il momento di trovare un nuovo equilibrio tra sviluppo e rispetto per il territorio.

Partecipata assemblea dei cittadini della Zona del Murillo la parte alta del corso che praticamente da sempre convivono con il passaggio di numerosi camion che entrano o escono dalla cava di materiali edili che si trova subito dopo il confine ma in territorio di Segni. Una situazione quella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

