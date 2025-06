Collaborazione tra scuola e impresa Valditara | rafforzare la riforma del 4+2

Durante la tappa barese del tour Connecting to the Future, il Ministro Giuseppe Valditara ha evidenziato come rafforzare la collaborazione tra scuola e impresa sia fondamentale per potenziare la riforma del 42. Questa sinergia mira a creare opportunitĂ concrete e rapide di inserimento lavorativo per i giovani pugliesi, favorendo una crescita professionale sostenibile e remunerativa. L'articolo Collaborazione tra scuola e impresa, Valditara: ...

Valditara in Montenegro: accordo strategico per rafforzare istruzione tecnica, scambi culturali e occupabilità giovanile tra Italia e Balcani occidentali - Un importante passo avanti nella cooperazione tra Italia e Montenegro si è concretizzato con la firma di un accordo strategico, che mira a potenziare l’istruzione tecnica, gli scambi culturali e le opportunità occupazionali per i giovani dei Balcani occidentali.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente Nazionale della CNA, Dario Costantini, hanno sottoscritto al Ministero un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione e il confronto tra il sistema educativo di istruzione Vai su Facebook

Circolare alle scuole del Ministro Valditara: “Rafforzare la positiva collaborazione fra famiglia e scuola” - MSN - La circolare, sottolinea il Ministro Valditara, “ha lo scopo di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione fra famiglia e scuola. Da msn.com

Valditara: "La lotta ai diplomifici sta dando i suoi frutti" - " La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i suoi primi frutti concreti ", commenta il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, " il nostro impegno è per una scuola seria, ... Scrive ilgiornale.it