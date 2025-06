Colidio nessun risentimento | Vissuto anni piacevoli all’Inter sarà bello!

Facundo Colidio, con un sorriso e senza alcun risentimento, ha ricordato gli anni trascorsi all’Inter, sottolineando il suo affetto per quella tappa della sua carriera. A poche ore dalla sfida tra River Plate e la sua ex squadra, il calciatore argentino ha voluto evitare polemiche, concentrandosi sulla partita cruciale che può determinare il suo percorso nel Mondiale per Club. La sfida promette emozioni e sorprese, ecco cosa ci aspetta…

Facundo Colidio si è espresso a poche ore dal match che il River Plate disputerà contro la sua ex Inter. Il calciatore argentino ha voluto allontanare qualsiasi polemica. LE INTENZIONI – Il River Plate di Facundo Colidio sfiderà l’Inter nella gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Entrambe le squadre vanno a caccia del pass per gli ottavi, consapevoli anche dell’opportunità di qualificarsi al primo posto nel proprio girone. A proposito dell’incontro, l’ex nerazzurro Colidio ha messo in chiaro a Olé di non avere alcun rimpianto o risentimento nei confronti della squadra nerazzurra: «Va ad essere un bella partita contro un Club nel quale ho vissuto begli anni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Colidio, nessun risentimento: «Vissuto anni piacevoli all’Inter, sarà bello!»

