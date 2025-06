Col naso all' insù per le Frecce e per la prima volta i caccia della Marina

Per la prima volta nella storia dell’Jesolo Air Show, i caccia della Marina Militare solleveranno il cielo con le loro frecce infuocate, regalando uno spettacolo mozzafiato e mantenendo intatto il fascino del volo acrobatico. L’edizione 2025 promette di essere un evento indimenticabile, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione che farà battere forte il cuore di appassionati e spettatori. E così, la storia si arricchisce di un nuovo capitolo di emozioni senza confini.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, la Marina Militare prenderà parte allo Jesolo Air Show, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, dedicato al volo acrobatico e alle capacità aeronautiche delle forze armate. L’edizione 2025, la numero 27, vedrà infatti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

