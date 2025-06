CodiceDivino | la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino

Nel cuore delle vigne secolari e della tradizione contadina, nasce CodiceDivino, la rivoluzione digitale per l'etichettatura del vino. Innovativo e in cloud, questo software mette in connessione storia e tecnologia, offrendo ai produttori uno strumento all'avanguardia. Un progetto ambizioso che rappresenta il futuro del settore vitivinicolo italiano, semplificando le procedure e valorizzando ogni bottiglia. Con CodiceDivino, il vino parla anche digitale, portando l’eccellenza italiana nel mondo.

