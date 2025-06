CodiceDivino | la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino nasce a Solopaca

Nel cuore pulsante del Sannio, tra vigne secolari e tradizione contadina, nasce CodiceDivino: la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino. Un software in cloud innovativo, pensato per semplificare e valorizzare ogni bottiglia, unendo passione e tecnologia. Questa visione, portata avanti dai giovani ingegneri Alessandro e Giuseppe di Solopaca, promette di cambiare il modo di presentare il vino nel panorama internazionale. La sfida è aperta, e il futuro è già qui.

Con l'entrata in vigore delle nuove normative europee e italiane sull'etichettatura dei prodotti alimentari e delle bevande alcoliche, il settore vinicolo si è trovato di fronte a una nuova sfida: fornire ai consumatori informazioni dettagliate, multilingua, aggiornate e facilmente accessibili, senza stravolgere il design e l'identità delle bottiglie.

