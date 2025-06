CodiceDivino da Solopaca al mondo passando per l' Irpinia | il vino italiano parla digitale

Nel cuore del Sannio, tra vigne antiche e tradizione contadina, nasce CodiceDivino, il primo software in cloud dedicato all’etichettatura digitale del vino. Un progetto che unisce l’autenticità italiana alla tecnologia più avanzata, portando il vino di Solopaca nel mondo attraverso l’innovazione digitale. Questa rivoluzione promette di trasformare il modo di comunicare e valorizzare le eccellenze vitivinicole italiane, rendendole accessibili e riconoscibili ovunque. E tutto inizia con un clic.

Nel cuore del Sannio, tra vigne antiche e tradizione contadina, nasce una delle soluzioni più innovative nel panorama vitivinicolo italiano: CodiceDivino, il primo software in cloud interamente dedicato all’etichettatura digitale del vino. Nel cuore del Sannio, tra vigne antiche e tradizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: codicedivino - vino - italiano - digitale

CodiceDivino: la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino nasce a Solopaca - Nel cuore pulsante del Sannio, tra vigne secolari e tradizione contadina, nasce CodiceDivino: la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino.

CodiceDivino: la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino nasce a Solopaca; CodiceDivino | la rivoluzione digitale per l’etichettatura del vino nasce a Solopaca.

Digitale, sostenibilità ed enoturismo: le sfide del vino italiano secondo Librandi - Quando si parla di vino italiano, la Calabria non rientra forse tra le primissime regioni che vengono in mente. Come scrive repubblica.it