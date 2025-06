Cocaina al centro commerciale di Gravellona Toce come la polizia è risalita alla spacciatrice

Nel cuore di Gravellona Toce, un'operazione della polizia 232 risale a una donna sospettata di spaccio. La vicenda si è conclusa con una denuncia a Verbania, dopo che un uomo è stato trovato in possesso di cocaina acquistata da lei. Questa notizia ci ricorda quanto sia fondamentale sorvegliare e contrastare il degrado che minaccia le nostre comunità , affinché tutti possano vivere in un ambiente più sicuro e sereno.

Una donna è stata denunciata per spaccio a Verbania dopo che un uomo è stato trovato con cocaina acquistata da lei. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina al centro commerciale di Gravellona Toce, come la polizia è risalita alla spacciatrice

In questa notizia si parla di: cocaina - centro - commerciale - gravellona

Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro - Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce dopo un blitz della polizia in pieno centro. L'operazione ha portato alla luce un tentativo di spaccio, con la cocaina trovata nascosta negli slip dell'uomo.

Cocaina al centro commerciale di Gravellona Toce, come la polizia è risalita alla spacciatrice; Gravellona Toce, fermato con cocaina nell’auto: scatta la perquisizione, denunciata una donna per spaccio; È l'epilogo dell'operazione Pandora's cluster, che i carabinieri della Compagnia di Verbania e della stazione di Gravellona Toce hanno condotto per un anno e sei mesi. Nell'ottobre del 2013 i militari avevano iniziato a tenere d'occhio i giovani – alcuni giovani.

Cocaina al centro commerciale di Gravellona Toce, come la polizia è risalita alla spacciatrice - Una donna è stata denunciata per spaccio a Verbania dopo che un uomo è stato trovato con cocaina acquistata da lei. Scrive virgilio.it

Rubano il portafogli di un’anziana al centro commerciale: quattro arresti dopo prelievi con le carte a Gravellona Toce - Il Radiomobile di Verbania ha arrestato quattro persone — un uomo e tre donne, tutte di nazionalità bulgara — con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito ... Come scrive varesenews.it