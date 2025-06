Cnr oggi i precari di nuovo in piazza

Oggi i precari del CNR tornano in piazza, dimostrando ancora una volta la loro determinazione e il bisogno di tutele. Alle 11, davanti al Ministero dell'Università a Viale Trastevere, scenderanno in strada per chiedere stabilità e rispetto, affinché il loro lavoro possa essere riconosciuto e valorizzato come merita. Una mobilitazione che sottolinea l'importanza di ascoltare le voci di chi contribuisce quotidianamente alla ricerca italiana.

Tornano in piazza oggi i precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’appuntamento è fissato per le 11 davanti al ministero dell’universitĂ di viale Trastevere a Roma. Il principale ente di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cnr, oggi i precari di nuovo in piazza

