Cnn | la maggior parte degli americani non approva il raid di Trump in Iran

La maggior parte degli americani non approva il raid di Trump in Iran, sollevando dubbi sulla sua immagine di "presidente della pace". Durante la campagna elettorale, Trump si era vantato di essere stato l’unico in 72 anni a non scatenare conflitti, ma i fatti raccontano un’altra storia. Tra bombardamenti e azioni militari, il suo operato sembra smentire le promesse di non interventismo. Ma allora, qual è davvero il suo vero volto?

In campagna elettorale Donald Trump ha costruito la propria immagine di “ presidente della pace ”, sostenendo di essere stato l’unico presidente in 72 anni a non aver dato il via a un conflitto. In realtĂ durante il suo primo mandato ha bombardato la Siria, sganciato su Afghanistan e Yemen piĂą bombe di Obama in due mandati e ucciso con un missile il generale iraniano Suleimani. Ma con la promessa di essere un presidente non interventista, e che avrebbe risolto le guerre a Gaza e in Ucraina «in 24 ore», Trump aveva intercettato una stanchezza diffusa nell’opinione pubblica rispetto alle campagne militari americane. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cnn: la maggior parte degli americani non approva il raid di Trump in Iran

In questa notizia si parla di: trump - maggior - americani - approva

L’unità dei media americani contro le minacce di Trump - L'unità dei media americani si trova di fronte a una sfida cruciale: come rispondere alle minacce di Trump.

Cnn: la maggior parte degli americani non approva il raid di Trump in Iran; Rubio, Usa pronti a discutere con Iran su nucleare civile. Teheran: nostre scorte di uranio arricchito sono intatte; Elezioni USA 2024: sondaggi, popolaritĂ dei candidati e ultime news.

Trump crolla nei sondaggi politici: solo il 39% degli americani lo approva - Fanpage.it - Solo il 39% lo approva ed è il livello più basso nei primi 100 giorni di mandato di qualsiasi presidente (almeno fino a Dwight ... Si legge su fanpage.it

Trump e i messaggi choc al vertice Nato: «Con Putin vorrei un accordo. Se darei soccorso a un partner aggredito? Dipende» - Il presidente Usa mette in dubbio l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica, mette il veto su qualunque riferimento all'aggressione russa dell'Ucraina e imbarazza i leader pubblicando il messa ... msn.com scrive