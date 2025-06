CMLL | Tim Burton ospite a sorpresa all’Arena México

Strano effetto scatta: un sorriso di meraviglia e un senso di connessione condivisa. Ora, immaginate l’inaspettato: il leggendario regista Tim Burton, noto per il suo stile unico e inquietante, ospite a sorpresa all'Arena M233 in Messico durante un evento di wrestling. Un incontro improbabile che ha fatto subito il giro del web, dimostrando come anche i mondi più diversi possano unirsi sotto il segno della passione e dell’intrattenimento. E così, tra sogno e realtà, la scena si arricchisce di un nuovo capitolo sorprendente…

C'è sempre una strana sensazione di euforia tra gli appassionati quando scoprono che un vip condivide con loro la passione per il wrestling. Capita spesso con la WWE, e ormai anche la AEW ha raggiunto un discreto livello di notorietà mainstream – e in molti hanno notato che il nuovo candidato sindaco democratico di New York, Zohran Mamdani, era tra il pubblico durante lo storico match tra Kenny Omega e Bryan Danielson nel 2021. Ma fa sempre molta specie quando un personaggio conosciuto è tra il pubblico in una federazione meno conosciuta, o in uno show secondario. Nella giornata di ieri, ad esempio, tra gli spettatori dell'incredibile deathmatch tra El Desperado e Jun Kasai in NJPW c'era anche Hideo Kojima, la mente dietro alcuni dei videogiochi più iconici della nostra generazione.

