Clip Esclusiv | Eternal – Odissea negli abissi il nuovo film di Ulaa Salim

Preparati a immergerti in un viaggio emozionante e profondo con "Eternal – Odissea negli abissi", il nuovo capolavoro di Ulaa Salim. Dopo il debutto all'International Film Festival Rotterdam 2025, questo film promette di catturare il cuore degli spettatori, esplorando l’animo umano tra mistero e avventura. Un mix perfetto di genere e sentimento che non puoi perdere: ti porterà nelle profondità di un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Dal 26 giugno arriva nelle sale cinematografiche Eternal – Odissea negli abissi, secondo lungometraggio del regista danese Ulaa Salim. In questo secondo lavoro, che ha debuttato in selezione ufficiale all’International Film Festival Rotterdam 2025, il regista riconferma la sua capacità di indagare l’animo umano. Eternal – Odissea negli abissi, si annuncia come uno di questi rari esempi di cinema di genere che non dimentica mai il proprio cuore pulsante: l’umanità dei suoi protagonisti. la premessa fantascientifica – una frattura nella crosta terrestre che minaccia l’equilibrio del pianeta – diventa il pretesto per un’esplorazione profonda delle scelte che definiscono le nostre esistenze. 🔗 Leggi su Funweek.it

Eternal - Odissea negli abissi: in esclusiva il trailer del sci-fi danese, al cinema dal 26 giugno - Preparati a immergerti in una dimensione sconosciuta con "Eternal - Odissea negli abissi". In arrivo il 26 giugno, questo sci-fi danese esplora il delicato equilibrio tra carriera e amore in un contesto futuristico intrigante.

Elias scende negli abissi oceanici per salvare il pianeta da una frattura catastrofica. Ma più si avvicina al cuore della Terra, più è costretto a confrontarsi con le scelte che lo hanno allontanato da Anita, il suo primo amore.

Eternal – Odissea negli abissi (2023). La fantascienza dei sentimenti - Recensione, trama e cast del film Eternal – Odissea negli abissi (2023), fantascienza esistenziale tra scelte, rimpianti e abissi interiori

Dal 26 giugno arriva nelle sale cinematografiche Eternal – Odissea negli abissi, secondo lungometraggio del regista danese Ulaa Salim.