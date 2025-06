Claudio Di Napoli regista e amico di Alvaro Vitali | È morto sui gradini di casa stava soffrendo come un cane

Un racconto toccante e intimo ci svela gli ultimi momenti di Alvaro Vitali, l’attore amatissimo, attraverso le parole di Claudio Di Napoli, regista e amico fedele. In un’intervista esclusiva a Fanpage.it, Di Napoli rivela come Vitali, tormentato dalla sofferenza, desiderasse solo tornare a casa, trovando conforto tra le braccia di un amico sui gradini. Una storia che commuove e ci invita a riflettere sulla fragilità umana.

Claudio Di Napoli racconta a Fanpage.it gli ultimi giorni di Alvaro Vitali: “Voleva tornare a casa, è morto tra le braccia di un amico sui gradini”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: claudio - napoli - amico - alvaro

“Voleva tornare a casa, è morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane” La nostra intervista a Claudio Di Napoli. Il regista e amico di Alvaro Vitali ci racconta gli ultimi , dolorosi giorni, dell'attore scomparso ieri. Vai su Facebook

Claudio Di Napoli, regista e amico di Alvaro Vitali: “È morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane”; Calcio in lutto, è morto a 77 anni: a Napoli fu un punto di riferimento per Galli; Ciao Claudio, scompare il campione del mondo di apnea scopritore di reperti archeologici.

Claudio Di Napoli, regista e amico di Alvaro Vitali: “È morto sui gradini di casa, stava soffrendo come un cane” - it gli ultimi giorni di Alvaro Vitali: “Voleva tornare a casa, è morto tra le braccia di un amico sui gradini” ... Riporta fanpage.it

Alvaro Vitali, il messaggio di Lino Banfi: "Strade diverse ma sempre amico" - Video - "Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista o amico di tutti. ilmattino.it scrive