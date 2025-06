Clark Kent e Lois Lane a Firenze in Superman | Inferno

Clark Kent e Lois Lane approdano a Firenze in "Superman: Inferno", un affascinante volume firmato Panini Comics che celebra il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Un evento soprannaturale scuote la città , portando i protagonisti nel cuore dell'Inferno dantesco. La loro avventura si intreccia con la poesia e il mito, offrendo un viaggio mozzafiato tra realtà e fantasia. L’unica speranza è legata a una formula dantesca che sembra...

Milano, 25 giu. (askanews) - il volume firmato Panini Comics ad opera di Marco Nucci e Fabio Celoni. L'occasione è il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. All'improvviso, la terra si squarcia e alcuni passanti, compresa Lois, vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all'Inferno. L'unica speranza è legata a una formula dantesca che sembra perduta per sempre. La storia è concepita e realizzata in Italia come parte dell'iniziativa "Superman: Il mondo" (disponibile a partire dal 25 giugno nelle fumetterie, librerie e su Panini.