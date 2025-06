Clamoroso in Francia Lione retrocesso in Ligue 2 | cosa è successo

Una notizia sconvolgente scuote il mondo del calcio francese: l’Olympique Lione, storico club di Ligue 1, è stato retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi inadempienze finanziarie. La decisione della Lega francese, arrivata martedì 24 giugno, segna un punto di svolta per il club e i suoi tifosi, lasciando il calcio transalpino senza parole. Ma cosa ha portato a questo clamoroso epilogo? Vediamo insieme i dettagli di questa storica vicenda.

(Adnkronos) – L'Olympique Lione retrocede in Ligue 2. La clamorosa decisione è arrivata nella serata di ieri, martedì 24 giugno, quando la Lega francese ha deciso di retrocedere d'ufficio il club allenato da Paulo Fonseca, nella prima parte della scorsa stagione sulla panchina del Milan, a causa di inadempienze finanziarie. L'OL era già stato colpito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lione - ligue - clamoroso - francia

Clamoroso in Francia: il Lione di Fonseca è retrocesso in Ligue 2 - Una svolta clamorosa scuote il calcio francese: il Lione di Fonseca, ex Milan, è stato retrocesso in Ligue 2.

Translate postClamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: è ufficiale https://msn.com/it-it/sport/calcio/clamoroso-in-francia-lione-retrocesso-in-ligue-2-%C3%A8-ufficiale/ar-AA1HlwTZ?ocid=spr_sports&businessvertical=Sports… Vai su X

Clamoroso in Francia, dove il #Lione è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2 per aver accumulato 175 milioni di debiti: a John Textor, che avrà sette giorni per presentare ricorso, cessioni e rientri non sono bastati ? Vai su Facebook

Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo; Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo; Clamoroso in Francia: Olympique Lione retrocesso in Ligue 2.

Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo - La clamorosa decisione è arrivata nella serata di ieri, martedì 24 giugno, quando la Lega francese ha deciso di retrocedere d'ufficio il club alle ... Si legge su msn.com

Clamoroso in Francia: Olympique Lione retrocesso in Ligue 2 - Questa la decisione dell'oganismo di controllo finanziario del calcio francese, il DNCG, che ha decretato la retroces ... Segnala msn.com