Clamoroso in Francia Lione retrocesso in Ligue 2 | cosa è successo

Una notizia sconvolgente scuote il calcio francese: l’Olympique Lione, storico club di Ligue 1, è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari. La decisione della Lega francese, annunciata martedì 24 giugno, rappresenta un colpo duro per i tifosi e il mondo del calcio, segnando un capitolo inaspettato nella storia del club. Ma cosa ha portato a questa clamorosa scelta? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – L’Olympique Lione retrocede in Ligue 2. La clamorosa decisione è arrivata nella serata di ieri, martedì 24 giugno, quando la Lega francese ha deciso di retrocedere d’ufficio il club allenato da Paulo Fonseca, nella prima parte della scorsa stagione sulla panchina del Milan, a causa di inadempienze finanziarie. L’OL era già stato colpito da una retrocessione provvisoria lo scorso novembre, dopo aver accumulato ingenti debiti e, sebbene abbiano da allora ceduto diversi giocatori della prima squadra, l’organismo di controllo del calcio francese, la DNCG, ha confermato la retrocessione dopo le riunioni andate in scena martedì. 🔗 Leggi su Seriea24.it

