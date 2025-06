Clamoroso Brescia l’ultima trovata di Cellino può riscrivere ancora tutto

Clamoroso Brescia: l’ultima trovata di Cellino rischia di riscrivere ancora tutto nel calcio italiano. Dopo un campionato di Serie B tra polemiche e sospensioni, l’incertezza regna sovrana, lasciando spazio a nuove rivoluzioni e drammi. La vicenda promette ulteriori sviluppi scottanti, mentre gli appassionati si chiedono quale sarà il prossimo capitolo di questa incredibile saga. È evidente che nel mondo del pallone, niente è mai scritto fino alla fine.

Non sembra esserci pace per il calcio italiano: la situazione del Brescia potrebbe ancora una volta riscrivere i campionati. Il campionato di Serie B si è concluso tra mille polemiche. Alla fine la Sampdoria si è salvata a spese della Salernitana, in un playout che nemmeno si è giocato per 180?. La partita di ritorno infatti è stata sospesa dopo le proteste dei tifosi della Salernitana. D’altronde è indubbio che quel match si sia giocato non sotto i migliori auspici, ‘colpa’ di una classifica riscritta a campionato finito. L’ultima giornata aveva sentenziato la Samp in C, ma la penalizzazione del Brescia ha consentito ai doriani di avere un’ultima chance, poi brillantemente sfruttata ai danni della Salernitana. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Clamoroso Brescia, l’ultima trovata di Cellino può riscrivere ancora tutto

