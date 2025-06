Civiltà Castellana? Né civica né di opposizione | solo confusione

A Castelsangiovanni, la scena politica si configura come un palcoscenico di emozionanti sorprese e colpi di scena. La lista “Civiltà Castellana” resta in Consiglio Comunale in opposizione, ma con due consiglieri recentemente iscritti a Forza Italia, lasciando il pubblico a domandarsi: quale sarà il prossimo atto di questa complicata rappresentazione? La confusione regna sovrana in un quadro politico tanto dinamico quanto imprevedibile.

