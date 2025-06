Cinque per Mille 2024 per la lotta contro il cancro | per l' Irst e lo Ior è record di donazioni

Il cinque per mille 2024 si conferma un gesto di grande solidarietà, con i romagnoli che continuano a dimostrare un crescente impegno nella lotta contro il cancro. Con un record di donazioni, il sostegno alle realtà come l’IRST Dino Amadori IRCCS e l’IOR si rafforza, testimoniando la forza e la vicinanza delle nostre comunità. È un segnale potente che fa sperare in un futuro più speranzoso e innovativo nella lotta ai tumori.

È un crescendo di forza e vicinanza quello che i romagnoli dimostrano a favore della lotta contro i tumori. Anche per l'anno fiscale 2024, infatti, il sostegno delle nostre comunità a favore della ricerca oncologica rimane saldo e positivo, confermando l'importanza di Irst Dino Amadori Irccs e.

