Cinquantaquattro beni comunali in vendita pubblicata l’asta

Sei curioso di scoprire le opportunità di investimento nel cuore di Avellino? Sono stati messi all’asta ben 54 beni comunali, un’occasione imperdibile per chi desidera espandere il proprio patrimonio o investire in immobili di valore. La pubblicazione dell’avviso apre ufficialmente la gara, dando a tutti la chance di partecipare e aggiudicarsi queste proprietà uniche. Non perdere questa opportunità: leggi attentamente i requisiti e preparati a fare la tua offerta!

Tempo di lettura: 3 minuti E’ on line l’avviso di asta pubblica del Bando per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale. Il Comune di Avellino intende procedere all’alienazione di 54 beni immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per gli anni 2025-2027. Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, l’offerta economica, unitamente alla documentazione necessaria, al Protocollo Generale del Comune di Avellino, Piazza del Popolo n. 1, Avellino, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio prossimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cinquantaquattro beni comunali in vendita, pubblicata l’asta

