Cinema sotto le stelle a Pavia ecco tutti i film in programma | date prezzi e orari

Preparati a vivere l’estate pavesa come mai prima d’ora con il cinema sotto le stelle! Dal 1° luglio, nel suggestivo cortile del Museo di Storia Naturale Kosmos, potrai immergerti in 33 emozionanti serate di film sotto il cielo aperto, tra novità e atmosfere magiche. Con oltre 280 posti disponibili, questa iniziativa è un appuntamento imperdibile per grandi e bambini. Ecco tutti i dettagli su date, prezzi e orari per non perderti nulla!

Pavia – Ancora pochi giorni e poi, da martedì 1° luglio, si potrà assistere a uno spettacolo unico: il cinema sotto le stelle a due passi dalla scienza. Ritorna, con alcune novità, l'appuntamento con la tradizionale rassegna di film che anima le serate estive nel cortile del museo di Storia naturale Kosmos, in piazza Botta. Saranno 280 i posti a sedere, 87 in più dell'edizione 2024 e 33 le proiezioni che proseguiranno fino al 7 agosto. Cinque le rassegne organizzate dalla fondazione Teatro Fraschini, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università e con il patrocinio del Comune di Pavia.

