Cinema sotto gli affreschi in una location unica della Brianza

Imagine un’estate in Brianza dove l’arte, la storia e il cinema si incontrano sotto un cielo stellato, avvolti dagli affreschi di un monastero secolare. Missaglia torna a incantare con "Cinema sotto gli affreschi al monastero", un evento unico che trasforma ogni proiezione in un’esperienza sensoriale indimenticabile. Sei serate magiche dall’1 al 18 luglio: preparati a vivere il cinema come mai prima d’ora.

Anche quest'anno l'estate di Missaglia si accende con la magia del cinema. Ma non sarà una semplice proiezione all'aperto: "Cinema sotto gli affreschi al monastero" è un evento che trasforma la visione di un film in una vera e propria esperienza immersiva. Sei serate, dall'1 al 18 luglio.

