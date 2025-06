Cinema morta Lea Massari | diva riservata e ribelle degli anni ’60-’70

Il mondo del cinema piange Lea Massari, un’icona riservata e ribelle degli anni ’60 e ’70, scomparsa il 23 giugno 2025 a Roma. Attrice intensa e raffinata, ha lasciato un’impronta indelebile nei grandi capolavori di registi come Monicelli, Leone, Antonioni e Risi. La sua eleganza aristocratica e la profondità interpretativa rimarranno per sempre nel cuore degli appassionati. La sua eredità artistica continuerà a vivere nel tempo.

Il 23 giugno 2025 è morta nella sua casa a Roma Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cinema, morta Lea Massari: diva riservata e ribelle degli anni ’60-’70

In questa notizia si parla di: morta - massari - cinema - diva

Morta a 91 anni Lea Massari, l’antidiva del cinema italiano - Con la scomparsa di Lea Massari, l'antidiva del cinema italiano, il mondo della cultura piange una delle sue figure più luminose.

Translate postLea Massari è morta. Addio alla diva silenziosa di cinema e sceneggiati Rai https://ift.tt/42mAtle Vai su X

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano: Morta a 91 anni, ha lavorato con i più grandi di tutti. Anna Maria Massetani, più famosa come Lea Massari. R.I.P. Vai su Facebook

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano aveva 91 anni; È morta l'attrice Lea Massari, lavorò con i più grandi del cinema italiano; Come è morta Lea Massari, addio alla star del cinema degli anni Sessanta e Settanta.

E' morta Lea Massari, diva discreta e icona del cinema: avrebbe compiuto 92 anni - E' stata intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ... Segnala msn.com

Lea Massari, morta la "diva ribelle" del cinema italiano: aveva 91 anni. Il ritiro dalle scene, i gioielli venduti all'asta e l'amore per gli animali - L'attrice Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli,Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista ... Scrive leggo.it