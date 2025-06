Cinema italiano sotto choc svolta dopo la morte a Capri | ipotesi omicidio sul set

Il cinema italiano è sconvolto da una tragica svolta: la morte avvenuta a Capri potrebbe essere un omicidio, aprendo un giallo che scuote l'intera industria. La Procura di Napoli ha aperto un’indagine e il caso continua a generare dubbi e interrogativi. Un mistero che richiede risposte concrete, mentre il settore si interroga sulle cause di questa tragica perdita. La verità sarà svelata?

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio in merito a una morte che, fin dal primo momento, ha lasciato dietro di sé una scia di dubbi e interrogativi. Si tratta del decesso avvenuto il 1° settembre 2023 nelle acque di Capri, dove il corpo senza vita di un uomo fu rinvenuto in circostanze ancora oggi oscure. L’uomo si trovava sull’isola per motivi di lavoro, impegnato nelle riprese di un film che stava ricreando una scena di suicidio. Inizialmente si era pensato a un tragico incidente o a un gesto estremo. Ma a perdere la vita quel giorno fu Luca Canfora, costumista cinematografico tra i più stimati in Italia, 51 anni, un professionista che aveva collaborato con grandi nomi del cinema internazionale come Wes Anderson e Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

