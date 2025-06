Cina | Tianjin ospita plenaria di apertura di Summer Davos 2025

L’evento di Tianjin segna un momento cruciale nel panorama globale, riunendo leader e innovatori provenienti da tutto il mondo per plasmare il futuro dell’economia, della sostenibilità e dell’innovazione. Questa plenaria di apertura del Summer Davos 2025 apre le porte a idee e collaborazioni che potrebbero cambiare il nostro domani, dimostrando ancora una volta come la Cina continui a essere un crocevia di influenze e opportunità. Unisciti a noi in questa avventura globale, perché il meglio deve ancora venire.

Questa foto mostra una veduta dell'esterno del Centro nazionale convegni ed esposizioni (Tianjin) nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin, oggi 25 giugno 2025. Oggi si e' tenuta qui la plenaria di apertura del 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni, noto anche come Summer Davos. L'evento, in corso a Tianjin da ieri 24 giugno fino a domani 26, riunisce oltre 1.700 personalita' di spicco provenienti da piu' di 90 Paesi e regioni per esplorare come l'imprenditorialita' e le tecnologie emergenti possano sbloccare economie piu' dinamiche e resilienti. Il presidente del World Economic Forum Borge Brende interviene durante la plenaria di apertura del Summer Davos presso il Centro nazionale convegni ed esposizioni (Tianjin) nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin, oggi 25 giugno 2025.

