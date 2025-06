Cina | Shenzhen usa droni antincendio in esercitazione su grattacieli

Shenzhen, Cina, si distingue ancora una volta per l’innovazione nel campo della sicurezza urbana. Durante un’importante esercitazione antincendio, droni avanzati hanno affrontato con successo la simulazione di un incendio su un grattacielo, dimostrando come la tecnologia possa rivoluzionare le strategie di emergenza. Questi dispositivi, connessi e altamente performanti, aprono nuove frontiere nella prevenzione e lotta contro gli incendi urbani, segnando un passo decisivo verso città più sicure e intelligenti.

